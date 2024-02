CdS: “Il Napoli visto a Cagliari è un cantiere su cui è passato uno tsunami”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha posto l’accento sulla partita tra Napoli e Cagliari, terminata 1-1 dopo il pareggio subito dagli azzurri nei minuti di recupero:

“Bisogna che Calzona persuada il presidente De Laurentiis che, finché Osimhen bazzica dalle parti del Vesuvio, e finché il Napoli vuol restare fedele al suo modulo, per Raspadori non c’è un posto da titolare. E bisogna che Calzona aiuti Kvara a comprendere che il suo compito non è quello di puntare l’avversario, ma quello di puntare la porta, cioè di scegliere l’opzione più giusta per la squadra tra quelle a disposizione. Sarebbe un peccato se un talento di primo livello come lui fosse abbandonato a un destino di incompiutezza. Tutto questo per dire che il Napoli visto a Cagliari è un cantiere su cui è appena passato uno tsunami“.