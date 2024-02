Napoli, i precedenti con il Cagliari

“La prima in campionato di Mister Calzona si gioca a Cagliari“. Presenta così il Napoli la delicata trasferta all’Unipol Domus. Inizia un nuovo percorso per gli azzurri, domani contro il Cagliari bisogna vincere: il treno Champions sta partendo e per entrare nella corsa al quarto posto gli errori non sono più ammessi. Il pareggio contro il Genoa è stato già fatale.

In Sardegna non si parla d’altro, addirittura il club sardo ha diffuso un volantino scrivendo “Non una partita qualunque”. Si è accesa così la polemica sui social tra chi ha apprezzato il messaggio per caricare la squadra e chi invece lo ha trovato di cattivo gusto, un pretesto per aumentare la distanza tra le tifoserie. Certo è che Cagliari-Napoli è sempre stata una partita ricca di emozioni. Impossibile non ricordare l’incredibile vittoria al 90′. Da cardiopalma il contropiede col gol di Lavezzi partito da un calcio d’angolo in favore dei rossoblù. E quanta rabbia nel rocambolesco 3-3 con la rimonta azzurra e il Pocho ancora protagonista, in negativo perché espulso a causa di una pallonata ai danni di Allegri.

Il post degli azzurri analizza, quindi, i precedenti: 11 vittorie per i sardi in casa contro il Napoli. La squadra di Ranieri primeggia nelle statistiche rispetto alle 9 fatte dal Napoli. 16 i pareggi tra le due compagini. 40 i gol fatti dagli azzurri, 28 dal Cagliari. Appuntamento domani alle 15:00, per scrivere un’altra pagina pregna delle emozioni che solo questa sfida sa regalare.