Napoli-Barcellona, parla De Jong: “Sarà una partita difficile, il Napoli è molto forte. Kvara? È uno che fa la differenza”

In occasione del match di domani tra Napoli e Barcellona, il centrocampista blaugrana Frenkie De Jong è intervenuto in conferenza stampa per rispondere ad alcune domande dei giornalisti.

In merito al periodo difficile che sta affrontando il Napoli, De Jong ha commentato: “Il Napoli ha una squadra molto forte e giocatori di massimo livello. L’anno scorso hanno vinto la Serie A, quest’anno stanno facendo fatica ma sono comunque riusciti a qualificarsi agli ottavi di Champions League. Sarà una partita difficile“.

Inoltre, il centrocampista olandese ha risposto ad alcune domande su uno dei protagonisti azzurri di questa stagione: “Kvaratskhelia? È un giocatore di livello altissimo, uno che fa la differenza, fa gol, ha l’ultimo passaggio, è uno da tenere in considerazione domani“.

Infine, Frankie De Jong fa un augurio a se stesso e alla squadra per il match di domani sera:“Noi prepariamo bene tutte le partite e quelle di Champions sono speciali. Lo staff prepara sempre bene la partita, vedremo domani se faremo bene“.