L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sullo staff che affiancherà Francesco Calzona nella sua esperienza a Napoli. Secondo il quotidiano vi è un grande ritorno in casa Napoli, dove a pochi mesi dall’addio, torna anche Francesco Sinatti, il preparatore atletico dello scudetto. Il preparatore atletico è stato uno dei segreti del trionfo e uno dei peccati originali delle decisioni estive. Egli si dimise perché ai margini con Garcia, ma De Laurentiis non si è mai perdonato tale scelta. E se l’allenatore ha ricevuto il placet della federazione slovacca per ricoprire il doppio incarico, Sinatti ha ottenuto quello della Figc, considerando che è anche il prof della Nazionale di Spalletti.