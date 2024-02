L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul debutto di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli. Secondo il quotidiano Calzona ha lavorato in azzurro prima con Sarri da vice nel suo triennio in azzurro e poi un anno nello di staff di Spalletti dall’estate 2021 all’estate 2022, per poi scegliere la Slovacchia e la prima esperienza da capo-allenatore, coronata con la splendida qualificazione all’Europeo. Il Napoli sarà la sua seconda esperienza da primo, ripartirà dal 4-3-3, del calcio offensivo, del gioco. E inizierà domani tra le stelle in Champions con il Barçelona una storia bellissima.