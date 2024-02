L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro il Barcelona. Secondo il quotidiano il Napoli di Calzona domani scenderà in campo contro il Barcellona rispolverando il 4-3-3 che ne aveva fatto le fortune con Spalletti. Ci sarà Meret in porta, continuando poi con la difesa a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo non potrà schierare Zielinski, ma potrà contare su Lobotka, a cui come nella Slovacchia si affideranno le chiavi del centrocampo. Ai suoi lati Anguissa e uno tra Cajuste e Traore. In attacco, con il rientrante Osimhen, si punterà su Kvaratskhelia e su Politano.