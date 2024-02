Il presunto arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli è ormai l’argomento principale di queste ultime ore.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che l’attuale ct della Nazionale slovacca sarà allo stadio Maradona per assistere alla partita di Champions League contro il Barcellona di Xavi. Ad accompagnarlo Marek Hamšík.

Da non escludere, quindi, un dialogo tra la società azzurra e l’allenatore per discutere in merito a un possibile accordo.