Cambio immediato sulla panchina del Napoli. Stando alle ultime notizie riportate da Matteo Moretto (esperto di calciomercato), Walter Mazzarri andrà via prima della partita contro il Barcellona. Fatale per lui il pareggio di domenica pomeriggio.

Al suo posto pronto Francesco Calzona, atteso in mattinata a Napoli per sistemare gli ultimi dettagli e firmare il contratto come nuovo allenatore. Nel suo staff ci saranno anche Marek Hamšík e il preparatore atletico Sinatti.