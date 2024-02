L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su una novità di formazione per il Napoli per il match di oggi contro il Genoa. Secondo il quotidiano oggi è il Traorè-day. Hamed Junior Traore, ventiquattro anni compiuti ieri, può prendere le candeline e sistemarle sulla torta: contro il Genoa, toccherà a lui, e può giocarsi una fetta di futuro, ovvero provare a convincere il Napoli per rientrare subito in Italia. È in prestito dal Bournemouth, è arrivato con quella sua universalità che Mazzarri ha un po’ ristretto. Giocherà nella zona di Zielinski, ormai destinato a una panchina che sembra possa diventare la propria dimora