L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata al rientro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano quando Mazzarri si è trovato faccia a faccia con quel faccione sconsolato e incavolato di Osimhen, non se l’è sentita di andare allo scontro quando la stella nigeriana gli ha fatto capire di non essere al top, di temere di potersi far male e che, quindi, non gli va di scendere in campo con il Genoa. E allora, dopo il rifiuto Mazzarri con i pochi mesi di contratto si è fatto due conti: meglio recuperarlo per la supersfida di Champions. E meglio, anche, di mandarlo invece subito al tappeto, visto che qui si tratta di armeggiare un talento da 120 milioni. Mazzarri non ha avuto voglia di andare allo scontro con Osimhen, non ha voluto convocarlo pur contro la sua volontà. Non ha senso creare un altro caso: vuole riposare e allora, lo faccia