Sky Sport – Probabili formazioni di Napoli-Genoa: Mazzarri lo potrebbe far esordire dal primo minuto

Il Napoli affronterà il Genoa domani allo stadio Diego Armando Maradona alle 15:00. L’obiettivo di Mazzarri è quello di lottare per un posto in Europa, e ottenere i 3 punti in vista poi degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. Gilardino vuole riscattarsi dopo l’ultima sconfitta per 1-4 contro l’Atalanta e continuare a rimanere in quella zona di classifica.

Gli ultimi 5 scontri, tra le due compagini, hanno visto il Napoli trionfante con 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Mazzarri potrà contare sulla disponibilità di Osimhen e convocarlo. Meret e Natan sono pronti a partire titolari dal primo minuto ed è pronto per l’esordio anche Traorè. Mentre per l’attacco ballottaggio Simeone-Raspadori. Gilardino conferma Gudmundsson accanto a Retegui e potrebbe schierare Messias come esterno sinistro.

Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All: Gilardino