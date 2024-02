TMW – Napoli-Genoa: pronto Traorè! Ballottaggio Strootman-Frendrup

Domani alle ore 15 il Napoli ospiterà il Genoa al Maradona. Sul sito di Tuttomercatoweb è possibile leggere le ultime sulle scelte di formazioni delle due compagini. “Buone notizie per Mazzarri, che dovrà però fare a meno dello squalificato Juan Jesus: pronto Natan”, si legge sul sito. “Si torna al 4-3-3 con Meret che fa il suo rientro tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo la possibile sorpresa potrebbe essere Traorè, al posto di Zielinski, nel terzetto con Lobotka e Anguissa. In attacco si va verso la conferma di Simeone, con Kvara e Politano sulle corsie”.

Il Genoa sogna il riscatto dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Un’impresa che, però, non spaventa gli uomini di Gilardino. Il tecnico rossoblù ritrova dalla squalifica De Winter che farà reparto con Bani e Vasquez davanti a Martinez. A centrocampo ci sarà come sempre Badelj con Malinovskyi. Dubbio tra Strootman e Frendrup, con l’ex Roma attualmente in vantaggio. Sulle fasce ci sono Sabelli e Spence a supporto delle punte Gudmunsson e Retegui.