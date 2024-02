CdM – Mazzarri studia l’alternativa a Zielinski: pronto il debutto

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la sfida col Genoa potrebbe essere cruciale per Hamed Traorè. L’ivoriano, che oggi compie 24 anni, potrebbe guadagnarsi un posto da titolare nella sfida che vale come “prova generale della sfida di Champions League contro il Barcellona”. Con Zielinski ormai separato in casa, Traorè, che è una mezzala da uno contro uno, da triangolazioni e attacco dell’area avversaria con il dribbling, potrebbe essere l’alternativa giusta. Da non dimenticare Jesper Lindstrom che si sta rivelando un’ottima risorsa a gara in corsa dopo i difficili mesi iniziali.