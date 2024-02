Victor Osimhen oggi farà ritorno a Castel Volturno. Il nigeriano, come riporta La Repubblica, oggi in edicola, è pronto a vestire nuovamente la maglia azzurra dopo essere stato un mese fermo pper disputare la Coppa d’Africa. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano ad attenderlo ci saranno visite mediche per controllare e verificare che sia tutto ok. Ora più che mai la squadra ha bisogno del centravanti per risollevare le sue sorti.