SSC NAPOLI, il report dell’allenamento odierno: personalizzato per Zielinski, Meret e Olivera

La squadra di Walter Mazzarri, dopo il match di campionato contro l’Hellas Verona, ritorna a Castel Volturno per la prima seduta d’allenamento della settimana: ecco il report di oggi, martedì 6 febbraio.

“Dopo il successo con il Verona, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto torello e riscaldamento in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura di seduta con lavoro aerobico e partitina a campo ridotto.

Zielinski, Meret e Olivera hanno fatto allenamento personalizzato in campo”.