Calciomercato.com – PSG su Osimhen: ecco quanto può incassare il Napoli dalla cessione

Si fanno sempre più intense le voci di mercato riguardo il probabile addio di Victor Osimhen già a partire da quest’estate.

Il bomber nigeriano, nonostante il recente rinnovo del contratto con il Napoli, ha praticamente confermato le voci sul suo futuro lontano dall’Italia.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli di Aurelio De Laurentiis dovrebbe incassare una cifra record per la cessione del suo attaccante.

Tra le pretendenti del numero 9 ci sarebbe il PSG, il quale, molto probabilmente, dovrà fare a meno del suo calciatore più importante in rosa, Kylian Mbappé: “I francesi presto diranno addio a Mbappè, diretto al Real Madrid. E potrebbero sostituirlo con Osimhen, appunto. Grande cassa per De Laurentiis, che non farà sconti a nessuno: è una cifra già stabilita (con la clausola), quella di 130 milioni di euro. Spiccioli in più, spiccioli in meno. Davanti ci sono ancora cinque mesi, poi sarà il tempo del mercato e dell’ennesima plusvalenza importante del patron De Laurentiis”.