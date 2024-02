Serie A, Giudice Sportivo: due titolari saltano Milan-Napoli

Il Giudice Sportivo, in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di ritorno, ha riportato i giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie A.

In attesa del big match tra Milan e Napoli, in programma domenica 11 febbraio alle ore 20.45, saranno due i giocatori a saltare la gara causa squalifica.

Di seguito la nota ufficiale dalla Lega Serie A:

“In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

REIJNDERS Tijjani Martinu (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)“.