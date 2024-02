PROBABILI FORMAZIONI – Ritornano Anguissa e Cajuste in mediana, nuove prove di 4-3-3!

Il Napoli ha bisogno di punti importanti in chiave Champions e Mazzarri sarebbe disposto a passare nuovamente al 4-3-3.

Sono queste le ultime indiscrezioni che provengono dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui gli azzurri accoglieranno con ogni probabilità il rientro tra i titolari di Anguissa e Cajuste, confermato il tridente della Supercoppa con i rientri di Simeone e Kvara coadiuvati da Politano: “Mazzarri ritrova Anguissa, il perno del centrocampo sconfitto in Coppa d’Africa dal compagno Osimhen. E’ rientrato in settimana, ha svolto diversi allenamenti in gruppo, sta bene e sarà in campo dal primo minuto. L’allenatore del Napoli riabbraccia anche Cajuste, altro assente di lusso contro la Lazio, risorsa preziosa per riaffidare al 4-3-3 le sorti della squadra. Il modulo dello scudetto manca dalla gara contro la Salernitana e dovrebbe tornare con Gollini in porta, Di Lorenzo e Mario Rui ai lati di Rrahmani e Juan Jesus, lo svedese con Lobotka e Anguissa a centrocampo, dove mancherà Zielinski, ufficialmente affaticato”.