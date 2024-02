Gazzetta – 8 partite su 14 senza reti: Mazzarri torna al 4-3-3 per ritrovare la via del goal

Walter Mazzarri si riaffiderà al 4-3-3 di spallettiana memoria per ritrovare la vittoria contro il Verona e ricominciare la rincorsa Champions.

Ecco quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, secondo cui sarebbero ben 8 su 14 le gare senza aver trovato il goal per il Napoli. Un dato impietoso che impone un cambio tattico al tecnico di San Vincenzo: “Gli zero tiri nello specchio contro la Lazio non sono piaciuti a nessuno, ma lo status di emergenza ha frenato i processi. Però è tutto il cammino del Napoli mazzarriano a suscitare preoccupazione: 8 gare su quattordici senza gol realizzati, impensabile per una squadra che nell’ultimo decennio aveva sempre impressionato per la forza d’urto offensiva e la qualità del suo gioco. Ma gli esperimenti sono finiti, contro il Verona si tornerà al 4-3-3 perché è così che immaginava il suo Napoli Aurelio De Laurentiis e perché è con questo sistema che la squadra è tornata sul tetto d’Italia dopo 33 anni”.