L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo tormentone estivo, ovvero chi sostituirà Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il nome che più piace in questo momento è quello di Victor Boniface del Bayer Leverkusen, che ha realizzato 10 reti e 7 assist in 16 presenze in Bundesliga. Anche lui nigeriano, è arrivato in Germania la scorsa estate per 20 milioni dall’Union Saint-Gilloise e ora ne vale almeno il doppio. L’ingaggio è di circa 1,1 milioni all’anno ed ha un contratto con i tedeschi fino al 2028. Per il Leverkusen è incedibile, ma con i 130 milioni in arrivo per Osimhen il Napoli avrebbe la forza imbastire la trattativa.