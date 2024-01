Ipotesi Politano dietro Raspadori: riflessioni in corso per Mazzarri

Matteo Politano potrebbe agire dietro l’unica punta Raspadori all’Olimpico.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui Mazzarri potrebbe schierare un 3-5-1-1 che potrebbe anche tramutarsi in 3-5-2 a gara in corso. In porta Gollini a difendere i pali azzurri, difesa con Di Lorenzo, Juan Jesus e Rrahmani. Centrocampo folto con Demme, Lobotka, Gaetano e Mazzocchi e Mario Rui a fare gli esterni alti. In attacco Politano dietro Raspadori o, eventualmente, in coppia d’attacco a due per fare male alla difesa della Lazio.