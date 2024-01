Il Mattino: “Napoli-Lazio, Zielinski sotto i riflettori: l’emergenza a centrocampo costringe Mazzarri a schierare il polacco”

Si fanno sempre più fitte le voci di mercato riguardo il possibile addio di Piotr Zielinski. L’edizione odierna de Il Mattino anticipa quelle che saranno le scelte del tecnico del Napoli riguardo la posizione del centrocampista polacco.

Il club partenopeo scenderà in campo domani sera (ore 20.45) contro la Lazio di Maurizio Sarri; il Napoli è a caccia dei tre punti che, dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, darebbero carica e fiducia per le prossime gare.

Walter Mazzarri è alle prese con una rosa quasi dimezzata, tra infortuni, squalifiche e giocatori impegnati per la Coppa d’Africa.

Il quotidiano campano analizza il quadro della situazione riguardo il centrocampo: “Zielinski comunque ci sarà: Mazzarri ha avuto garanzie, Piotr ha risposto presente e dovrebbe partire nell’undici base contro la Lazio nello scontro diretto in chiave qualificazione Champions. Complice l’emergenza a centrocampo (e non solo), Zielinski per una sera proverà a mettere da parte trattative, accordi e rumors di mercato, scendendo in campo al fianco di Lobotka”.