GdS: “Mazzarri, Dendoncker è pronto! Il belga scalpita per l’esordio contro la Lazio”

Dopo l’annuncio ufficiale da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Leander Dendoncker è già pronto per dimostrare le proprie qualità al club che, per i prossimi sei mesi, ha deciso di puntare su di lui.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte a centrocampo di Walter Mazzarri per quanto riguarda la gara di domani contro la Lazio: “Mazzarri domani proporrà Demme accanto a Lobotka, con Zielinski a chiudere la mediana a tre. Dendoncker sarà dunque l’unica alternativa fisica alla mediana, con Gaetano carta di qualità“.

Dunque, il belga classe ’95 è pronto ad esordire partendo, però, dalla panchina e a dimostrare, non solo al club ma anche a se stesso, di avere le qualità per una maglia da titolare: “Muscoli e centimetri al servizio della squadra, Dendoncker sulla carta sarebbe un’alternativa ad Anguissa ma il Napoli prima deve capire quale sarà l’abito che indosserà da qui a fine stagione. Intanto, domani contro la Lazio, Dendoncker andrà in panchina, pronto a entrare in caso di bisogno”.