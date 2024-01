Cucchi: “Anche Sarri in emergenza, vi dico cosa potrebbe fare in attacco”

Riccardo Cucchi è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Il giornalista ha parlato della sfida tra Lazio e Napoli, scontro diretto fondamentale per la qualificazione in Champions League. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Domenica sarò allo stadio per Lazio-Napoli e sono dispiaciuto per le tante assenze che hanno colpito gli azzurri. I biancocelesti sono reduci da una gara strana, con tante amnesie e tanti svarioni. Gli azzurri, invece, hanno fatto un’ottima figura in finale, mostrando carattere e temperamento. Per la Lazio non sarà facile affrontare il Napoli. Le assenze di Kvara e Osimhen? Sono giocatori di enorme spessore, sarà un bel minus per Mazzarri. Occhio però perché anche Sarri è in emergenza, visto che mancheranno sia Zaccagni che Immobile. Probabile che vedremo Pedro o Felipe Anderson falso nueve, anche se Castellanos può rappresentare una soluzione in più. Lotta Champions? Ci sono tante squadre in lotta, ma Lazio e Napoli rappresentano due candidate serissime. Sarà una bella corsa, ci sono tante realtà che hanno le carte in regola per farcela, poi per rosa è facile capire chi sia più favorita rispetto alle altre. La costanza, però, farà la vera differenza. La Fiorentina non è lì per caso, così come Bologna e Atalanta. Olimpico a porte quasi chiuse? Sarà molto triste, sono rammaricato. Ci vuole fermezza per combattere certe abitudini, ma punire interi settori non è la soluzione più adatta. Così vengono penalizzate tante persone per bene e bisogna individuare i responsabili, punendo soltanto loro”.