Come riporta il Secolo XIX, il Genoa avrebbe individuato in Giorgio Cittadini, in forza all’Atalanta, una valida alternativa per compensare la partenza di Dragusin. Di conseguenza Ostigard non ritornerà nella città della Lanterna, anche se freme dalla voglia di tornarvi. La trattativa per lui è molto complicata, dato che il Napoli ha fissato per lui il prezzo di 7 milioni, troppo alto per il Genoa.