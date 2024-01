CorrSport: Obiettivo centrocampo, Mangala e Lukic i preferiti dalla società

Il Napoli continua a premere sul mercato nonostante i tre acquisti già archiviati.

Attenzione particolare al reparto in mediana, dove secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si valutano due profili dalla Premier, Lukic ex Toro e Mangala: “Parallelamente, continua il lavoro a Riyad: è sempre De Laurentiis, il regista delle operazioni. È lui che tratta, dirige, decide, affonda. Dopo la frenata con la Fiorentina per Antonin Barak, centrocampista ceco di 29 anni che il ds Meluso stima sin dai tempi di Lecce, sono stati ravvivati i contatti con il Fulham per il serbo Sasa Lukic, 27 anni, ex Torino; e con il Nottigham per il belga Orel Mangala, 25 anni. Chiacchierate con i club e con i rispettivi entourage, con una priorità: il Napoli vuole chiudere il colpo in prestito con

diritto di riscatto”.