Matija Popovic sarà a breve un calciatore di proprietà del Napoli. Il giovane classe 2006 ha concluso da pochi minuti le visite mediche a Villa Stuart. A breve, la firma col Napoli e poi il passaggio in prestito al Frosinone.

Il Napoli ha battuto la concorrenza di Juventus e Bayern Monaco per l’acquisto del serbo. L’ex Partizan è arrivato a parametro zero in azzurro e con l’Under 17 del club di Belgrado ha realizzato la bellezza di 20 reti in 24 partite.