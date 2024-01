CdS – “Popovic-Napoli, oggi le visite mediche e poi a Frosinone fino a giugno”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport annuncia le visite mediche di rito per il nuovo colpo del Napoli del futuro: Matija Popovic.

La società di Aurelio De Laurentiis, dopo Mazzocchi, Traorè e Ngonge, chiude un altro colpo ma per il futuro. Si tratta del classe 2006 Matija Popovic, centrocampista (o attaccante) serbo, ex Partizan Belgrado.

Il gioiello serbo, nato in Germania, è stato per settimane obiettivo del Milan, che sembrava aver chiuso per Popovic, per poi ripensarci, spalancando così le porte a Bayern Monaco e Napoli, pronte all’assalto per aggiudicarsi il suo cartellino.

Nelle ultime ore, però, solo il Napoli si è fatto avanti concretamente, chiudendo il colpo in maniera definitiva: Un altro talento dell’Est, il trequartista serbo Matija Popovic, 18 anni di promesse e stoffa messe in vetrina con il Partizan Belgrado e l’Under 17 del suo Paese. È svincolato, arriverà a zero: oggi svolgerà le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, e una volta completato l’iter dei test passerà a completare quello burocratico, delle firme“.

Ma il Napoli dovrà fare a meno del suo nuovo talento: “Il club azzurro ha esaurito gli slot per tesserare extracomunitari in questa fase, e così l’operazione sarà conclusa in sinergia con il Frosinone, dove Matija giocherà in prestito fino alla fine della stagione“.