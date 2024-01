Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella gara fra Napoli e Fiorentina c’era pochissima gente sugli spalti e quasi sembrava una gara come quelle viste durante la pandemia. Soltanto 9.762 spettatori, roba da calcio dilettantistico, se si considerano i numeri a cui siamo abituati in Serie A. Inoltre in tribuna Stampa veniva trasmessa la partita di Coppa d’Asia Palestina- Emirati.