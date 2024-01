Gollini: “Io al posto di Meret? Mi piacerebbe giocare di più”

Al termine di Napoli-Fiorentina, terminata con il risultato di 3 a 0 per gli azzurri, Pierluigi Gollini è intervenuto ai microfoni di Italia 1.

Ecco le sue parole: “La difesa a 3? Abbiamo concesso molto meno, è evidente. Mi è piaciuto come ha difeso la squadra, siamo stati molto solidi. Abbiamo concesso poco palleggio alla Fiorentina. Siamo stati bravi a interpretare il modulo nel migliore dei modi. Ci farebbe piacere avere palla per 90 minuti, ma non sempre è possibile”.

Poi Gollini ha continuato: “Io al posto di Meret e Simeone al posto di Osimhen? La Juve ha Szcesny e Perin. Bisogna essere pronti ad accettare il massimo. Si gioca in 11. Dobbiamo farci trovare pronti quando occorre. Il mio futuro, se aspiro a giocare di più? Sono felice di giocare nel Napoli. Al Tottenham feci una scelta. Si sente quando giochi 4-5 partite di fila. So cosa ho fatto in carriera. Mi piacerebbe giocare di più ma sono contento di essere nel Napoli”