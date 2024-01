CorrSport – Rrahmani fa impazzire il Maradona: vittoria fondamentale per gli azzurri

Il Napoli è tornato alla vittoria e lo ha fatto con un goal al 96′ in un derby tutto da vivere contro i cugini della Salernitana.

Tre punti di una portata immane per i partenopei, firmati e sottoscritti Amir Rrahmani. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne ha parlato stamane: “Il Napoli si è rialzato nel momento più difficile degli ultimi anni e lo ha fatto in un derby che sembrava stregato. Il capolavoro dell’intramontabile Candreva poteva essere il colpo del ko defi nitivo e invece ha fatto riemergere lo spirito e l’orgoglio di un gruppo in piena crisi di nervi. Il gol liberatorio di Rrahmani può essere la medicina migliore per una squadra ancora convalescente”.