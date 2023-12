Peggior calciatore del Napoli del 2023, al quinto posto…Hirving Lozano

Al quinto posto di questa speciale classifica, c’è Hirving Lozano. In questo preciso momento storico un giocatore come lui, veloce e tecnico, sicuramente manca allo scacchiere di Walter Mazzarri che, anche a causa dei continui infortuni di Lindstrom e la partenza di Elmas, non ha veri e propri sostituti di Matteo Politano.

Nonostante la stagione dello Scudetto sia stata positiva per tutti gli interpreti, Lozano ha vissuto come sempre momenti di alti e bassi, come sempre accaduto da quando è a Napoli. Realizza la sua prima rete contro la Cremonese il 9 ottobre e si ripete in Champions contro L’Ajax e contro il Bologna in campionato. Nell’anno solare 2023 non mette a referto nessun gol e viene scavalcato da Politano nelle gerarchie. Non il rendimento che ci si aspettava da un giocatore del genere che per qualche anno è stato il giocatore più pagato della storia del Napoli, e sicuramente ciò ha influenzato la sua cessione direzione Olanda.