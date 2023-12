Meret: “Nello spogliatoio c’è entusiasmo, dobbiamo continuare a lavorare per vincere e vogliamo fare bene”

Al termine della sfida contro il Cagliari ha parlato ai microfoni di Dazn il portiere azzurro Alex Meret, protagonista di una parata importante nel primo tempo. Queste le sue parole: “Da lontano non ho visto, ho immaginato avesse fischiato fuorigioco di Osimhen, però non ho rivisto e se ha fischiato dobbiamo accettarlo, ma l’importante era vincere. Sicuramente quella su Nandez è stata una parata importante, è arrivata sull’unica ripartenza in cui sono potuti arrivare verso la porta, dopo che eravamo riusciti a tenerli nella loro metà campo, non facendoli mai ripartire, loro potevano crearci delle difficoltà con i lanci lunghi, l’importante è stato non prendere gol e nel secondo tempo riuscire a segnare i gol per arrivare alla vittoria. Già dalla partita col Braga, tornando alla vittoria abbiamo ritrovato un po’ di entusiasmo che era andato via con le sconfitte, ed ora dobbiamo continuare a lavorare su questo per continuare a vincere. Oggi è stata una partita molto nervosa, vogliamo tornare a vincere, nello spogliatoio c’è entusiasmo, vogliamo tornare a vincere come abbiamo fatto in passato, e dobbiamo vincere queste partite, che dobbiamo abituarci alla vittoria, perché è troppo importante per noi. Abbiamo perso fino ad ora forse troppi punti, ma daremo il massimo per recuperare in classifica”