Mazzarri in conferenza: “Eravamo nervosi, ma sono soddisfatto! Contento per i gol di Osimhen e Kvara”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei partenopei per 2-1 sul Cagliari:

“Venivamo da un periodo di difficoltà in cui avevamo un po’ di nervosismo. L’importante è che abbiamo rivinto in casa. Sono contento che hanno fatto gol Osimhen e Kvara, che ultimamente sentivano un po’ di pressione. Nel primo tempo abbiamo create varie occasioni nitide, non posso che elogiare la mia squadra e i miei attaccanti”

“Ai ragazzi ho detto di non andare a festeggiare dopo il gol perchè poi lo subiamo subito dopo. Anche oggi è successo così. La squadra non è stata soltanto bella, serviva fare gol prima, ma oggi non posso chiedere di più dai miei ragazzi”

“Io noto tutto. Nel primo tempo abbiamo concesso un’occasione da gol a Nandez, nel secondo hanno messo dentro l’unica palla buona. Non abbiamo concesso tanto se non qualche palla inattiva. Il Cagliari è famoso per i gol in extremis e ti fa andare in ansia da risultato. Bisognava passare il momento nonostante l’apprensione”

“Sono venuto qui per dare una mano al presidente e ai tifosi. Sono un allenatore che sa quello che fa. Dopo un’annata pazzesca era prevedibile qualcosa di pericoloso, probabilmente anche con Spalletti alla guida sarebbe successo”

“Cajuste ha un modo di giocare da centrocampista puro. Gaetano è più un trequartista e avevamoi il rischio di scoprirci troppo con lui. Per questo motivo ho messo Cajuste, per avere un po’ più di equilibrio dopo aver perso Zielinski. Gaetano non giocava da tempo, non aveva i novanta minuti”

“Osimhen e Kvara devono essere sereni. Quando diventi un campione cambia tutto. Ora Kvara ha gli occhi addosso e a volte vuole strafare. Deve essere più lucido nel non sprecare le energie. Stesso discorso per Osi. Sono contento che sono tornati a segnare. Victor ha preso un colpo ma niente di che”.