Victor Osimhen è rientrato a Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per farsi trovare pronto, ha svolto esercizi anche sull’areo. Questa mattina il nigeriano ha svolto la rifinitura con la squadra e partirà titolare nella sfida cruciale contro il Braga. Mazzarri non può fare a meno del suo bomber, che ieri ha vinto il Pallone d’Oro africano e questa sera sarà più carico che mai per trascinare gli azzurri agli ottavi di Champions