Mazzarri a Dazn: “Oggi non meritavamo assolutamente di perdere”

Mazzarri ha parlato a Dazn nel post partita di Juventus-Napoli. Queste le sue parole: “Ci sono sempre diversi momenti. Loro sono stati attenti, cattivi. Sul loro gol abbiamo perso l’uomo in area. Se giochiamo così possiamo fare anche un filotto di vittorie, che meritiamo. Oggi ho visto una squadra che ha giocato sempre bene, purtroppo non facciamo gol. L’occasione di Kvara è clamorosa e da lì si capisce il nostro momento. Kvara è molto forte, non riesce ad esprimersi al meglio in questo momento, anche perché ricordo che non abbiamo i due terzini titolari. Ci manca quel particolare che in questi match fa la differenza: la squadra in campo è messa bene e abbiamo tamponato bene i loro contropiedi. Alcune cose bisogna ancora migliorarle, come per esempio la condizione fisica di alcuni giocatori. Se sono arrivato qui è perché c’erano problemi, dipende da noi nel fare un filotto di vittorie. Oggi non meritavamo assolutamente di perdere”.