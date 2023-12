Zielinski a Dazn: ” Abbiamo creato tanto, ma manca finalizzazione”

Zielinski ha parlato a Dazn dopo Juventus-Napoli. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita e creato tanto, ma manca finalizzazione. Stasera meritavamo di fare 1-2 gol nel primo tempo. Tutti i difensori si preparano con molta attenzione quando ci affrontano, dobbiamo dare tutti di più e contribuire nella partita. A centrocampo dobbiamo muoverci bene e cercare spazio, creando occasioni in attacco. Io devo tirare di più da fuori, oggi ho tirato ma non l’ho preparato bene. Mazzarri ci chiede di aggredire subito per recuperarla, non dobbiamo correre all’indietro. Nelle ultime due partite non abbiamo chiuso bene le traiettorie e siamo stati puniti. L’anno scorso abbiamo affrontato la Juventus nel loro momento meno brillante. Oggi sono una squadra solida”.