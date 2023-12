SKY – Insigne: “Invidioso? Sono tifoso del Napoli da sempre! Su Kvara e Osimhen dico questo”

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato una lunga intervista al noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. L’attaccante del Toronto ha toccato diversi temi: dalla vittoria dello scudetto al ritorno di Walter Mazzarri. Di seguito l’intervista completa:

“Non sono invidioso del successo degli altri, perché sono un tifoso del Napoli e voglio solo il meglio per la mia squadra. È vero che la stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma in un anno possono capitare anche dei momenti difficili. Ho visto qualche partita del Napoli di Spalletti e credo che Mazzarri possa fare un buon lavoro, soprattutto dal punto di vista mentale. Il nuovo allenatore ha molta esperienza e ha avuto modo di studiare il calcio durante la sua pausa. Inoltre, conosce già l’ambiente napoletano, la società e i tifosi. Questo sarà sicuramente un vantaggio per la squadra e per la società.

Da grande tifoso quale sono, il giorno di Udinese-Napoli ho festeggiato a casa con tutta la mia famiglia. Siamo nati e cresciuti all’ombra del Vesuvio e sapevamo benissimo quanto fosse importante per tutti i tifosi e la città quel momento indimenticabile.

Avrei voluto restare al Napoli a vita ma purtroppo non è stato possibile, restano comunque le tantissime emozioni vissute insieme: un sogno che cullavo sin da bambino! Anche vincere il campionato sarebbe stato un sogno. L’anno dei 91 punti con Sarri non se lo scorda nessuno ma, a distanza di tanti anni, ammetto che i demeriti della mancata vittoria finale sono anche nostri.

E’ sempre stato bello segnare contro la Juventus, sia da calciatore che da tifoso del Napoli. Spero che la squadra faccia una grande prestazione per portare gioia ai tifosi. Non saprei dire chi è la favorita ma, visto che sono di parte, ho solo un risultato in mente.

Kvaratskhelia è stata la vera stella dello scorso anno! Non lo avevo mai visto giocare ma sin da subito l’ho apprezzato per le sue fantastiche qualità nel dribbling e non solo. Partenza di Osimhen? A Victor consiglio di restare qui fin quando gli è possibile. Il fascino degli altri campionati fa gola a tutti ma solo in una piazza come Napoli può vivere le immense emozioni che ha provato l’anno scorso in occasione della vittoria dello Scudetto“.