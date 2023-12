SKY, Ugolini: “ADL valuterà con Mazzarri eventuali acquisti di gennaio, vi spiego”

Il noto giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per svelare importanti novità sulla prossima finestra di mercato degli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni: “La dirigenza dei partenopei è già al lavoro per la sessione invernale di calciomercato. Il patron del Napoli sta pensando ad eventuali acquisti da fare a campionato in corso ma vuole dare voce in capitolo a Walter Mazzarri.

Il tecnico toscano, però, è arrivato da troppo poco tempo sulla panchina dei campioni d’Italia. Avrà bisogno di ancora un po’ di tempo per valutare come si deve i ragazzi già presenti in rosa. A mio avviso non ci saranno affondi per il ruolo di terzino sinistro. Per quanto la situazione al momento sia complicata, Mario Rui dovrebbe tornare a disposizione per il Cagliari mentre Olivera per metà gennaio”.