Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, Victor Osimhen dovrebbe essere tra i titolari per il big match contro l’Inter. L’attaccante nigeriano ha smaltito l’infortunio e, con ogni probabilità, Mazzarri gli concederà la titolarità. Maglia da titolare anche per Juan Jesus che giocherà sulla fascia sinistra per compensare le assenze per infortunio di Olivera e Mario Rui.