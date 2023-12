Caso scommesse, anche la Serie B coinvolta, i dettagli

Come riporta Il Mattino, ci sarebbero anche alcuni giocatori della Serie B impelagati nell’inchiesta calcioscommesse.

Il primo calciatore ad essere coinvolto è stato Christian Pastina, attuale difensore centrale del Benevento. I fatti infatti risalirebbero alla passata annata quando il Benevento è retrocesso in C. A Pastina inoltre è stata perquisita casa e sequestrato i suoi dispositivi digitali. Inoltre il difensore ha dichiarato che utilizzava il conto gioco dell’ex compagno di squadra Gaetano letizia. Nelle indagini sono coinvolti anche altri due ex giocatori del Benevento: Massimo Coda ,attaccante della Cremonese, e Francesco Forte, attaccante del Cosenza.