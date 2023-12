Come riporta la Gazzetta dello Sport, la papera contro il Real Madrid è costata cara ad Alex Meret che adesso rischia addirittura il posto da titolare. Quella papera ha permesso al Real Madrid di trovare il goal del 3-2 e di conseguenza di dilagare. Un pareggio sarebbe stato l’ideale per i partenopei, ma così non è stato. L’ex portiere dello Spal adesso dovrà leccarsi le ferite e andare avanti , perché Mazzarri, nonostante l’errore, lo considera ancora titolare inamovibile.