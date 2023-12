Come riporta il mattino, si complica sempre più la strada che porta alla vendita dello stadio “Maradona”. Il patron del Napoli, Aurelio De laurentiis, aveva promesso che ,qualora il primo cittadino di Napoli ,Manfredi, gli avesse venduto lo stadio, lui lo avrebbe subito rimodernato e fatto diventare come uno dei più belli d’Italia . Ma a quanto pare questo matrimonio non sa da fare. Il comune ha detto che ancora non è arrivata una proposta concreta e che valuterà ogni singola offerta.