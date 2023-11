Mattino – Osimhen scalpita per il posto da titolare contro il Real Madrid, la situazione

Rientrato dall’infortunio rimediato durante l’impegno con la Nazionale, Victor Osimhen ha avuto subito modo di mettersi in mostra servendo l’assist vincente a Elmas nel match di campionato contro l’Atalanta.

Questa sera (ore 21:00) il Napoli affronterà il Real Madrid in Champions League e, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il nigeriano vorrebbe aggiudicarsi la maglia da titolare. Proprio per questo, parlerà con Walter Mazzarri per convincerlo a lasciargli il posto.

Dal canto suo, il tecnico livornese sa che il giocatore non ha ancora i 90′ nelle gambe e quindi dovrà fare una scelta: schierarlo dall’inizio o ritagliargli uno spazio a partita in corso.