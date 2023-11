Gazzetta – Mazzarri prepara il “gabbione flessibile” contro Bellingham

Walter Mazzarri ha preparato al meglio i suoi giocatori in vista del match di stasera (ore 21:00) contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il tecnico livornese, nel dare indicazioni alla squadra, abbia mostrato un metodo per fermare Jude Bellingham: un “gabbione flessibile” che dovrà compattarsi secondo necessità.

Il centrocampista entrerà in un quadrilatero dove verrà fronteggiato prima da Lobotka e Anguissa, poi da Rrahmani e Natan. I due difensori dovranno essere bravi a non farsi attrarre dai movimenti in uscita di Brahim Diaz e Rodrygo, il cui compito sarà quello di aprire spazi per il compagno inglese. In questo caso saranno cruciali i terzini Di Lorenzo e Juan Jesus.