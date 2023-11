Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha detto la sua sul ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra e sullo Scudetto conquistato lo scorso anno. Ecco quanto detto:

“Sono il primo tifoso, poi quest’anno mi è piaciuto rincontrare mister Mazzarri, Volevo fargli un in bocca al lupo di persona. È una brava persona, si meritava questa seconda chance: sono sicuro che riporterà il Napoli dove merita. Ho visto la partita con l’Atalanta è a tratti il Napoli ha giocato benissimo. Quest’anno non è partito benissimo, però ha avuto anche sfortuna. Il Napoli ha giocatori di qualità, può tornare in alto in classifica. Credo che con Mazzarri si tornerà a competere per i primi posti. Kvaratskhelia è un campione. Lo Scudetto è merito di tutti i giocatori che negli anni sono passati per Napoli e hanno contribuito a costruire qualcosa. E finalmente è arrivata la vittoria da dedicare ai tifosi, che si meritavano una gioia così. Vincere da capitano era il mio sogno, ci siamo andati vicino diverse volte. Con la vittoria della scorsa stagione sono stato super felice”.