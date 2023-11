L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano l’ultima notte di Mazzarri in Champions risale al 14 marzo del 2012 in casa del Chelsea, agli ottavi. Fu tutto molto bello. Un girone sontuoso con Bayern Monaco, Manchester City e Villarreal. Un’avventura che partendo dalla quarta fascia si trasformò in gloria. Da Stamford Bridge al Santiago Bernabeu sono trascorsi 4.277 giorni, quasi dodici anni e sarà come rituffarsi in una esistenza diversa. Si entra in un Santuario si vede la sala trofei che fa venir i brividi, s’incrocia una Leggenda vivente come Carlo Ancelotti e si insegue una favola. C’è una cicatrice nell’anima, che Mazzarri ha sfiorato tantissime volte, e non è mai troppo tardi per far pace con gli dei.