L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un particolare riguardante l’attuale gestione di Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano il mister toscano ha già individuato sei titolarissimi e da loro ripartirà per costruire il futuro azzurro. Ci sono sei uomini che sembrano già intoccabili, lo erano già con Spalletti e lo saranno con Mazzarri. C’è Giovanni Di Lorenzo che non ne salta una e non si muoverà dalla fascia destra. La occuperà tutta e magari gli verrà chiesto pure qualche assist o gol. Poi c’è Lobotka che non ha eguali, nè simili, ha ritmi e palleggio che sfuggono alla banalità. Poi Anguissa, che piace perché non rinuncia a niente, men che meno a uno scatto. C’è Zielinski, con quei piedi che riportano ad Hamsik, come fai a tenerlo fuori, anche se la condizione non è brillantissima. Ed infine ci sono Kvaratskhelia e Osimhen rientrano tra le stelle inavvicinabili.