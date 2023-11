Gazzetta – Mazzarri e la forza del lavoro: vittoria indispensabile

Walter Mazzarri è riuscito ad intervenire subito.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “L’abbraccio finale in mezzo al campo con Kvara è di quelli che Walter Mazzarri ricorderà a lungo. Perché l’uomo potrà anche non risultare simpatico a tutti, ma è uno vero che porta passione nel lavoro che fa. Esordire con una vittoria, a Bergamo, era impresa complicata. La forza dell’Atalanta, un Napoli che veniva da un periodo negativo. Bisognava entrare principalmente nella testa dei giocatori, semplificare le cose che in campo riuscivano meravigliosamente alla squadra dello scudetto e che ultimamente si erano complicate. Walter c’è riuscito, mostrando una squadra organizzata ed equilibrata, capace di ritrovare autostima”.