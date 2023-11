Osimhen entra e cambia il match: presenza fondamentale per il Napoli

Victor Osimhen cambia il volto del Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il nigeriano è stato davvero fondamentale per la vittoria finale: “E poi Osimhen che entra in campo dopo un’ora di gioco, nel momento in cui i suoi compagni soffrono di più e dà subito segnali di riscossa. Al primo pallone che controlla poco fuori area, scaglia un destro potente per dare il segnale della riscossa. Poi da solo il nigeriano tiene in

apprensione l’intera difesa bergamasca e appena l’Atalanta sbaglia un’uscita dal basso, ecco che il centravanti in scivolata riesce a mettere la punta del piede con una deviazione in anticipo che diventa uno splendido assist per Elmas, ancora decisivo a Bergamo. Nel novembre di un anno fa sempre Osimhen fece a sportellate per poi crossare al solito macedone”.